Soel Benevento, Piedel:"Dopo la pausa serve un deciso cambio di rotta" La formazione sannita è in difficoltà dopo essere stata fermata per un lungo periodo dal Covid.

La Virtus Academy Soel Benevento era partita bene nel campionato femminile di serie B. Le ragazze guidate da coach Giulio Musco avevano dimostrato nella prima parte di stagione di poter essere tra le grandi protagoniste di questo campionato. Poi è arrivato quell’ospite indesiderato chiamato Covid a rovinare tutto. Oltre un mese di stop per le atlete ha costretto la società a chiedere il rinvio di tanti match e al momento di ritornare sul rettangolo di gioco, la condizione, soprattutto quella atletica, non era delle migliori. Sono arrivate due sconfitte, l’ultima sabato al Pala Parente contro Scafati.

"E' un periodo molto delicato in cui scendere in campo è particolarmente difficile” ha spiegato Kinga Piedel. “Stiamo pagando i contraccolpi delle varie settimane di inattività e la carenza di rotazioni che non consente a chi gioca di rifiatare. Siamo arrivate distrutte alla sirena, abbiamo dato tutto ma purtroppo non è bastato”.

La forte giocatrice polacca ha fatto vedere grandi cose nelle prime uscite trascinando anche le compagne. Il Covid però ha cambiato il volto di una stagione che da gennaio sarà molto intensa con i recuperi delle partite non disputate. “La pausa natalizia è opportuna perché ci consentirà di approcciare al meglio gli impegni del nuovo anno con il chiaro obiettivo di un deciso cambio di rotta". La Piedel è pronta a tornare al top per tirare fuori dalle ultime posizioni in classifica la sfortunata Virtus Academy Soel Benevento.