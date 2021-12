Scherma, continuano le soddisfazioni per l'Accademia Olimpica Beneventana Furno Ottimi risultati dai giovani, prima avventura da tecnico della Nazionale under 20 per la Boscarelli.

E’ stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno. Sabato 18 e domenica 19 dicembre in Spagna, precisamente a Burgos, è iniziata una nuova avventura per la campionessa Francesca Boscarelli. Il Maestro sannita ha ricoperto il ruolo di tecnico alla guida della squadra femminile italiana di spada Under 20 che ha preso parte alla tappa di Coppa del Mondo. Boscarelli, dunque, ha iniziato il suo cammino con la Nazionale giovanile con grande entusiasmo raccogliendo ottimi risultati da parte delle giovani spadiste azzurre. Soddisfazioni per l’Accademia Olimpica sono arrivate anche dai giovanissimi schermidori che nello scorso weekend hanno preso parte alla Prima Prova del Grand Prix Kinder “Joy of Moving” di spada svoltasi a Ravenna. Nella categoria ragazze da sottolineare l’ottimo decimo posto di Nina De Curtis e la buona prova di Diletta Panarese. Nella categoria Giovanissimi decimo posto anche per Antonio Di Domenico e buona prestazione di Antonio Del Viscovo.

Nella categoria Allievi da evidenziare la buona prestazione di Mattia Giardiello, mentre nella categoria Giovanissime si sono distinte le spadiste Sofia Luongo e Giulia Caporaso. Continua, dunque, il percorso di crescita dei ragazzi del club sannita sotto la sapiente guida dei Maestri e campioni Francesca Boscarelli e Dino Meglio, e dei tecnici Martina Corradino, Francesco De Curtis e Giulio Miele.