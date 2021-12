Benevento 5, l’under 19 di Mignone continua il suo dominio Tre gol di Brignola regalano un altro successo ai giallorossi che sono nettamente primi.

Continua la marcia trionfale nel girone “N” del campionato under 19 del Benevento 5. La squadra guidata in panchina da Giuliano Mignone sta dominando il torneo e nell’ultimo turno ha dato un’altra prova di forza tra le mura amiche del Palatedeschi battendo per 8-1 la Chaminade. Mattatore della sfida il solito Brignola con una tripletta, nel tabellino si sono iscritti anche Gigante con una doppietta, Kullani, Barbieri e Pastore. Risultato roboante che regala altri tre punti per raggiungere quota 34. I giallorossi hanno sei lunghezze di vantaggio sul Real San Giuseppe e addirittura nove sul Napoli Futsal. Il 2021 si chiuderà nella giornata di giovedì con la sfida in trasferta contro la Junior Domitia, attualmente quinta forza del torneo.

12° giornata:

AP-Trilem Casavatore 3-4

Benevento-Chaminade 8-1

Cus Molise-Junior Molise 2-0

Feldi Eboli-Sporting Venafro 3-2

Napoli Futsal-Alma Salerno 1-0

Real San Giuseppe-Spartak Caserta 6-2

Sandro Abate-Leoni Acerra 8-2

Classifica: Benevento 34

Real San Giuseppe 28

Napoli Futsal 25

Cus Molise 23

Junior Domitia 22

Sandro Abate 18

Spartak Caserta 17

Feldi Eboli 15

Sporting Venafro 14

Chaminade 12

AP 10

Alma Salerno 10

Trilem Casavatore 9

Leoni Acerra 1

13° giornata 23-12-2021

Alma Salerno-Sandro Abate

Chaminade-Napoli Futsal

Junior Domitia-Benevento

Leoni Acerra-Feldi Eboli

Spartak Caserta-AP

Sporting Venafro-Real San Giuseppe

Trilem Casavatore-Cus Molise