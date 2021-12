Benevento 5, l'under 19 chiude l'anno con un'altra vittoria I ragazzi di Mignone hanno travolto la Junior Domitia, cinque reti per l'ispirato De Figlio.

Si è chiuso con una goleada il 2021 dell’under 19 del Benevento 5. I ragazzi di Giuliano Mignone hanno travolto per 11-0 in trasferta la Junior Domitia confermando la grande facilità nel creare occasioni da gol. Mattatore dell’incontro De Figlio, autore di cinque reti, mentre sono state due le marcature di Brignola e Melotta, una rete per Kullani e Pastore.

La festa del gol ha consentito alla capolista di allungare momentaneamente sulle rivali Real San Giuseppe e Napoli Futsal che devono ancora disputare le proprie gare. Dopo tredici partite i sanniti sono a quota 37 e soprattutto hanno fatto un percorso di crescita importante. Tanti di questi ragazzi potranno essere sempre più utili anche a mister Cundari per la prima squadra che in serie A2 è potenzialmente ad un punto dal primato.

Dopo la pausa natalizia si tornerà a lavorare per preparare l’appuntamento del prossimo 16 gennaio quando il Benevento 5 farà visita al fanalino di coda Leoni Acerra.

Tredicesima giornata:

Alma Salerno-Sandro Abate 6-6

Chaminade-Napoli Futsal da giocare

Junior Domitia-Benevento 0-11

Leoni Acerra-Feldi Eboli 2-6

Spartak Caserta-AP 2-1

Sporting Venafro-Real San Giuseppe da giocare

Trilem Casavatore-Cus Molise 6-7

Classifica:

Benevento 37

Real San Giuseppe 28

Cus Molise 26

Napoli Futsal 25

Junior Domitia 22

Spartak Caserta 20

Sandro Abate 19

Feldi Eboli 18

Sporting Venafro 14

Chaminade 12

Alma Salerno 11

AP 10

Trilem Casavatore 9

Leoni Acerra 1

Quattordicesima giornata 16 gennaio 2022:

Chaminade-AP

Leoni Acerra-Benevento

Alma Salerno-Cus Molise

Feldi Eboli-Napoli Futsal

Junior Domitia-Real San Giuseppe

Sporting Venafro-Sandro Abate

Trilem Casavatore-Spartak Caserta