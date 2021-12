Benevento 5, la continuità è il segreto dei successi e della seconda piazza I giallorossi sono potenzialmente ad 1 punto dalla capolista, giovedì c'è il recupero contro Pescara

C’è la continuità alla base del successo. E’ questo il segreto del Benevento 5 che sta stupendo tutti nella sua prima avventura in serie A2. Quello giallorosso è un progetto che parte da lontano. L’ambizione è aumentata gradualmente e ora è arrivato il momento di raccogliere quanto seminato. Nella scorsa stagione, in serie B, la squadra allestita dal direttore generale Antonio Collarile era una rappresentativa regionale. Tutti campani, nessun straniero, perché dare una vera e propria identità territoriale poteva portare risultati. Scelta giusta che ha portato ad una storica promozione.

Linea conservata gelosamente anche nel nuovo percorso nella categoria maggiore. Dentro qualche giovane in più. Poi due stranieri che conoscono il campionato come Mejuto e il formidabile portiere Matheus. La squadra è fatta, per il resto tante conferme. Roster in cui la società ha creduto, cecamente, fin dall’inizio. Chi invece non credeva in questa linea era mister Fabio Oliva, uno dei protagonisti della promozione. Anche in quel caso la società ha avuto coraggio e polso: allenatore allontanato e squadra affidata a Carlo Cundari. Insieme, come del resto era accaduto in B, capitan Botta e compagni hanno smentito chi in loro non credeva e dato merito alle scelte dirigenziali. Un cammino eccezionale per un 2021 da incorniciare e ricordare.

In A2 il Benevento 5 non ha abbassato la testa davanti a nessuno. Anche le squadre blasonate hanno dovuto fare i conti con i giallorossi che hanno fatto scalpi importanti come Roma e Lazio. Tre le sconfitte, contro Pomezia, Italpol e Genzano; sette le vittorie per un totale di 21 punti con un secondo posto potenziale. Giovedì 30 c’è il recupero casalingo contro il Pescara, vincere significa arrivare a meno uno dalla capolista Active Network. Venerdì 7 gennaio invece il tanto atteso scontro diretto. Alle 20:30 al PalaTedeschi arriverà proprio la prima della classe per una partita che dirà tanto su qualche sarà il destino del campionato. Inoltre restare tra le prime aprirà anche le porte della Coppa Italia di A2, avventura che il Benevento 5 vuole vivere per fare un’altra indimenticabile esperienza.