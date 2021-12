Tennis, Coppa d'Inverno: la Campania di Leone domina il Piemonte Vittoria anche per il Lazio sulla Lombardia, domani le ultime sfide.

Esordio vittorioso per la Campania nella Final Four della Coppa d’Inverno iniziata oggi presso il Centro Tecnico di Tirrenia. I ragazzi di Antonio Leone si sono imposti per 5-1 contro il Piemonte. Nel primo singolare femminile Francesca De Matteo ha superato per 6-2 6-0 Greta Rizzetto, mentre nel secondo incontro Ylenia Zocco del CT San Giorgio del Sannio ha avuto la meglio su Alessia Sbrana per 6-1 6-1. Tra i ragazzi sconfitta per Francesco Genovese contro Filippo Pecorini bravo ad imporsi per 6-3 6-0, invece ha portato a casa il punto con estrema facilità Antonio Marigliano che ha battuto 6-1 6-0 Simone Massellani.

Nei doppi conclusivi la coppia Marigliano-Tartaglione ha battuto 6-2 6-4 il duo Grieco-Pecorini, mentre a risultato acquisito non si è disputato l’altro match. Nell’altra sfida in programma sui campi del Centro Federale di Tirrenia il Lazio ha superato per 5-1 la Lombardia. Nel girone all’italiana che deciderà quale squadra vincerà il titolo tricolore per le rappresentative regionali, i ragazzi di Antonio Leone sfideranno prima la Lombardia e poi il Lazio.