Tennis, Coppa d'Inverno: la Campania di Leone vola alla finale tricolore Dopo il Piemonte battuta anche la Lombardia, giovedì la sfida decisiva contro il favorito Lazio.

La Campania continua a vincere e stupire alle Final Four della Coppa d’Inverno in corso di svolgimento presso il Centro Tecnico di Tirrenia. Dopo la vittoria per 5-1 contro il Piemonte nella giornata di martedì, oggi è arrivato il successo per 4-2 contro la Lombardia. I ragazzi guidati dal capitano Antonio Leone si sono conquistati la possibilità di giocarsi il titolo tricolore nella giornata di giovedì contro il Lazio nell'ultima giornata del girone all'italiana.

Il match tra Campania e Lombardia ha messo in evidenza ancora una volta i talenti selezionati dal bravo tecnico sannita. Nei singolari femminili Francesca De Matteo ha battuto 6-1 6-2 Jennifer Scurtu, mentre Ylenia Zocco si è imposta per 6-3 4-6 10-5 al super tie-break su Valeria Kravchenko. Tra i ragazzi ko Giovanni De Santis superato 6-1 6-3 da Gabriele Crivellaro, mentre Antonio Marigliano ha portato a casa il terzo punto in singolare regolando per 6-3 6-0 Edoardo Cecchetti. Nei doppi la coppia De Matteo-Martinelli ha portato alla squadra il quarto punto battendo Di Benedetto e Scurtu 6-4 6-3, nel doppio maschile Marigliano e Tartaglione hanno perso 6-2 6-2 contro Nunes e Crivellaro.

Ora per i ragazzi di Leone c’è il compito più affascinante e complicato. Il Lazio è la squadra favorita, oggi ha vinto tutti i match disputati contro il Piemonte, e arriva all'atto finale con un bottino di undici successi e un solo ko. Numeri migliori di quelli della Rappresentativa Campana che giunge alla terza giornata avendo raccolto nove vittorie e tre sconfitte. Sarà comunque una bella sfida e per la Campania aver raggiunto questo traguardo è già un ottimo segnale in ottica futura.