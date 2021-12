Benevento 5, alle 20:00 il recupero contro il Pescara che vale il secondo posto Sanniti a caccia della vittoria nell'ultimo appuntamento del 2021.

Si chiuderà questa sera lo spettacolare 2021 del Benevento 5. Alle 20:00, nell’affascinante cornice del Palatedeschi, andrà in scena il recupero della decima giornata che vedrà i giallorossi sfidare il fanalino di coda Pescara.

La squadra di coach Cundari è reduce dalla grande impresa sul campo della Lazio, vittoria che ha dato alla squadra ancora più convinzione per lottare nelle zone alte della classifica. Il Benevento 5 è attualmente al secondo posto con 21 punti insieme alla Lazio e all’Ecocity Genzano. Una vittoria contro il Pescara catapulterebbe Botta e compagni ad una sola lunghezza dall’Active Network capolista che il 7 gennaio arriverà al Palatedeschi per il match più atteso del girone d’andata.

Il match di questa sera dunque sarà fondamentale per il proseguo del campionato. Guai a sbagliare anche perché c’è in ballo anche la possibilità di ottenere una buona posizione nella griglia della Coppa Italia di categoria che si chiuderà alla fine del girone.

"E' una gara molto insidiosa, non dobbiamo guardare la classifica e abbassare la guardia”. Carlo Cundari attraverso i canali di comunicazione della società ha mandato un chiaro messaggio al gruppo. Il fanalino di coda va affrontato con la massima concentrazione. “Sto dicendo da alcune settimane che questo incontro è fondamentale per il nostro cammino in vista del rush finale: per il giro di boa è complicato fare una previsione perché ci saranno tanti scontri diretti, alla ripresa, per esempio, le prime sei giocheranno tra di loro. Questa sera, perciò, è importantissima".

Per assistere all’incontro bisogna acquistare i biglietti sul circuito Go2 oppure presso il punto vendita Tabacchi F.lli Collarile, sito in piazza San Modesto, 36 (Benevento) fino alle 20:00. Ingresso gratuito per gli Under 14. La società ha inoltre confermato che i tagliandi acquistati in occasione del rinvio sono ancora validi per assistere all’incontro. Il costo del singolo tagliando è di 5€, comprensivo di prevendita. I biglietti sono acquistabili esclusivamente in prevendita e non presso la biglietteria del Palatedeschi che sarà chiusa. Per accedere all’impianto, dopo le ultime decisioni prese per combattere il Covid-19, sarà necessario essere in possesso del super green pass e delle mascherine FFP2.