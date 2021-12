Tennis, Coppa d'Inverno: vince il Lazio, la Campania di Leone chiude seconda Il tornei dei campani è stato eccezionale, il ko è arrivato solo nei doppi dopo un grande equilibrio

L’avventura della Campania alla Coppa d’Inverno 2021, sui campi del Centro Tecnico di Tirrenia, si è chiusa al secondo posto. Decisiva la sconfitta nella terza giornata in quella che era diventata una vera e propria finale contro il favoritissimo Lazio. I ragazzi di Antonio Leone si sono battuti alla grande ma hanno pagato dazio nei due doppi finali.

Nei singolari, infatti, grande equilibrio con Francesca De Matteo che ha regolato con un doppio 6-3 Galatea Ferro, mentre Ylenia Zocco ha subito la prima sconfitta del torneo contro Fabiola Marino che ha dominato il primo set imponendosi per 6-0 ma avuto vita difficile nel secondo con la ragazza del CT San Giorgio del Sannio che ha ceduto solo al tie-break.

Nei singolari maschili Francesco Genovese ha perso 6-2 6-4 contro Andrea De Marchi, bella vittoria invece per Antonio Marigliano su Leonardo Leti Messina per 6-4 7-5. Nei doppi il Lazio ha fatto la differenza. La coppia femminile Petrillo-Marino ha vinto 6-2 7-6(5) su De Matteo e Martinelli, così come hanno fatto anche De Marchi e Vasami su Marigliano e Tartaglione col punteggio di 6-3 6-2.

Il Lazio era la favorita di questo torneo e ha confermato il pronostico nonostante la Campania del tecnico sannita Antonio Leone si sia battuta alla grande concludendo la sua avventura con uno splendido secondo posto. Questo piazzamento è una gran bella notizia per il movimento campano che dopo qualche anno torna ad essere molto competitivo.