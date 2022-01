Miwa Benevento, con i campionati fermi in arrivo qualche giorno di pausa Coach Parrillo ha programmato gli allenamenti fino al 5 gennaio, poi una pausa fino al 10.

La palla a spicchi si ferma. L’aumento esponenziale dei casi di Covid ha convinto la Federazione a bloccare i campionati, proprio come era accaduto lo scorso anno. Dunque si ferma anche la Miwa Energia Cestistica Benevento, che ha chiuso il 2021 alla grande nel campionato di serie C Gold.

La situazione in questo momento non permette di avere le condizioni di serenità per continuare in sicurezza i campionati. Per questo finno al 23 gennaio le squadre potranno solo allenarsi e questa è già una bella notizia rispetto a quando accaduto in passato.

Coach Parrillo, nonostante la prima sfida ufficiale non si ancora all’orizzonte, ha deciso di tenere alti i ritmi e oggi è prevista una doppia seduta tra palestra e campo.

I cinghiali si alleneranno fino al 5 gennaio per poi avere qualche giorno di pausa fino al 10 gennaio. In cassa Miwa la situazione Covid registra ancora un positivo, ma le sue condizioni sono buone. Nel periodo di stop forse verrà organizzata qualche amichevole ma bisognerà monitorare costantemente la situazione. Quando i campionati riprenderanno bisognerà farsi trovare pronti. Il calendario con i recuperi delle partite rinviate sarà impegnativo e una buona gestione delle risorse potrebbe essere decisiva.