Scherma, rinviata la seconda prova Interregionale Gran Premio Giovanissimi La manifestazione in programma al Palatedeschi l'8 e 9 gennaio verrà recuperata in primavera.

La 2^ Prova Interregionale Gran Premio Giovanissimi di scherma e la Coppa “Maestro Antonio Furno”, riservata alle categorie prime lame ed esordienti, in programma a Benevento l’8 e il 9 gennaio presso il PalaTedeschi, è stata rinviata a data da destinarsi.

La decisione è stata presa dal Comitato Regionale della Federscherma Campania in accordo con tutti gli altri Comitati Regionali vista l’evoluzione pandemica.

Una scelta ampiamente condivisa dall’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno organizzatrice dell’evento. Il club sannita, vista la delicata situazione a causa della continua emergenza epidemiologica, ha sposato in pieno il rinvio della manifestazione.

“È dai primi di settembre – ha dichiarato il responsabile tecnico dell’Accademia il Maestro Dino Meglio - che abbiamo messo in moto una complessa macchina organizzativa, per predisporre una manifestazione che avrebbe portato a Benevento, con le loro famiglie, più di trecento tra bambini e ragazzi, e ci spiace veder vanificare all’ultimo momento l’enorme lavoro svolto. Ma siamo stati i primi a schierarci in favore del rinvio, perché la situazione attuale richiede responsabilità e buon senso. Ci riproveremo in primavera a portare a Benevento questa importante competizione se, come speriamo, le contingenze sanitarie ce lo permetteranno. Nel frattempo continueremo a lavorare intorno all’organizzazione della prova nazionale paralimpica in programma a metà aprile nella nostra città”.