Volley, B2: il derby tra Volare e Accademia si giocherà senza pubblico I padroni di casa hanno scelto la soluzione della gara a porte chiuse dopo l'incremento dei contagi.

Sabato 8 gennaio è la data che tanti appassionati sanniti di pallavolo avevano segnato sul calendario. Alla Palestra dell’Istituto Alberti c’è in programma il tanto atteso derby in serie B2 tra Contrader Volare e Accademia Volley. Match che si sarebbe dovuto disputare a porte aperte ma nelle ultime ore, dopo il notevole incremento dei contagi, la società ospitante, guidata dal presidente Aldo Quarantiello, ha comunicato che la stracittadina si disputerà a “porte rigorosamente chiuse in totale assenza di pubblico”.

“Considerando il periodo e la situazione –si legge in una nota- la Volare ha deciso di far prevalere la prudenza decidendo di usare il provvedimento delle porte chiuse. L’accesso all’impianto sarà garantito solo alle due delegazioni (squadra, allenatori e dirigente accompagnatore) oltre al personale necessario di struttura”. Il match sarà però visibile sui canali social delle due società che produrranno la diretta video. Una piccola consolazione per gli appassionati che attendevano da tanto tempo questa sfida.