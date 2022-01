Benevento 5, è arrivata la Befana. Chi avrà ricevuto "cenere e carbone"? Simpatica iniziativa della dirigenza alla vigilia del big match contro l'Active Network.

E’ una giornata speciale in casa Benevento 5. Questa notte è arrivata la Befana per dirigenti e atleti. Ad indossare i panni della “vecchina” più amata da grandi e piccini sono stati il presidente Pellegrino Di Fede e il direttore generale Antonio Collarile insieme allo staff giallorosso.

E’ toccato a loro riempire le calze –rigorosamente personalizzate con annessa foto- da donare ai ragazzi. La domanda sorge spontanea: che c’era all’interno? Sicuramente dolciumi, speriamo pochi visto che domani si gioca, ma la certezza è quello che mancava. I due dirigenti non si sono dovuti "sporcare le mani" per inserire nelle calze “cenere e carbone”, autentico incubo la mattina del 6 gennaio per ogni bambino.

In casa Benevento 5 nessuno ha fatto il “cattivo”, lo dicono i risultati con una promozione da sogno e un cammino pazzesco in A2. Anche le giovanili hanno fatto benissimo, per questo Di Fede e Collarile hanno passato la notte senza dover neppure pensare se qualcuno meritasse “cenere e carbone”.

L’iniziativa della società è stata sicuramente simpatica e apprezzata anche via social. Inoltre alleggerisce anche un attimo la tensione in vista del big match di venerdì, quando alle 20:30, al Palatedeschi, arriverà la capolista Active Network. Presidente e direttore generale hanno fatto il regalo agli atleti e, anche se con un giorno di ritardo, sperano di trovare un clamoroso primato nella calza che la squadra potrebbe consegnare alla società intorno alle 22:00 del venerdì più bello, atteso, emozionante ma anche complicato –l'Active Network è una grande squadra- che il club sannita abbia mai vissuto.