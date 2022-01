Il Benevento 5 va all'assalto del primato dell'Active Network Al Palatedeschi alle 20:30 va in scena il big match del girone C del torneo di serie A2.

Il grande giorno è arrivato. L’attesa è terminata. Questa sera alle 20:30, sul parquet del Palatedeschi, andrà in scena il big match tra Benevento 5 e Active Network. In palio c’è il primato. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica con i sanniti che sognano il sorpasso. La squadra di Cundari in casa ha perso solo con l’Italpol all’alba della stagione, match che brucia ancora per come è andato. Nell’incantevole scenario del Palatedeschi andrà in scena una partita tra le due squadre che fino ad ora hanno fatto meglio. I viterbesi, che all’inizio della stagione erano meno pubblicizzati di altre squadre per la corsa al primato, hanno un impianto di gioco che sta dando ottimi frutti. Da tenere d’occhio il brasiliano Davì, vero mattatore della squadra che con 17 marcature domina la classifica cannonieri del girone.

Alla vigilia a caricare i giallorossi attraverso i canali societari ci ha pensato il direttore generale Antonio Collarile. “Abbiamo bisogno della nostra gente, questa è una società composta da persone del posto. Spero che ci sia una bellissima cornice di pubblico perché la squadra ne ha bisogno. Mi attendo un avversario tosto, la classifica parla chiaro, in questo torneo nessuno ti regala nulla quindi se sono primi è con merito. Noi abbiamo un gruppo importante, possiamo aspettarci di tutto, i nostri avversari non avranno vita facile a Benevento, Se l’Active dimostrerà di essere più forte di noi porterà a casa i tre punti. In questo momento tra le due squadre chi ha meno da perdere siamo noi”.

Poco da perdere e tanto da guadagnare, per questo capitan Botta e compagni proveranno a fare un clamoroso sgambetto alla capolista e a regalarsi il sogno del primato.

Per assistere alla sfida basterà acquistare i biglietti al costo di 5 euro sul circuito Go2 oppure presso il punto vendita Tabacchi F.lli Collarile, sito in piazza San Modesto, 36 a Benevento. Per accedere all’impianto, dopo le ultime decisioni prese per combattere il Covid-19, sarà necessario essere in possesso del super green pass e delle mascherine FFP2.