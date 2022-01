Volley, B2: rinviato il derby sannita Contrader Volare-Accademia Il covid-19 ferma anche la stracittadina e cancella quasi per interno il turno di campionato.

Il tanto atteso derby del campionato di serie B2 tra Contrader Volare e Accademia Volley non si giocherà. L’ufficialità è arrivata questo pomeriggio dopo la richiesta della società ospitante. A metterci lo zampino ancora il Covid-19 che ha praticamente cancellato l’itera giornata del girone in cui militano le due squadre sannita. Il match che si sarebbe dovuto disputare sabato pomeriggio alla Palestra dell’Istituto Alberti, sarà riprogrammato nelle prossime settimane. L’Accademia Volley, che ha immediatamente accolto la richiesta di rinvio dei rivali cittadini, ha comunicato la decisione attraverso una nota.

“Su espressa richiesta della Volare Benevento, infatti, la società giallorossa ha accolto lo spostamento a data da destinarsi della partita che si sarebbe dovuta disputare domani pomeriggio alla Palestra Alberti. Anche in questa occasione, pur in assenza di casi di positività nel proprio gruppo squadra, l'Accademia ha inteso in questo modo privilegiare la tutela della salute dei propri tesserati.

La partita tra Volare e Accademia, tra l'altro, non è l'unica gara di giornata ad essere stata rinviata. Anche Baronissi - Vibo Valentia, Crotone - Molinari Napoli, Reghion RC - Battipagliese e Pontecagnano - Pozzuoli sono già state annullate dalla Fipav e rinviate a data da destinarsi a causa del pericolo covid che, purtroppo, nelle ultime settimane è tornato a condizionare non solo lo sport. Praticamente cancellata, quindi, l'intera giornata di campionato in programma questo weekend: al momento l'unica gara confermata tra le sei del girone O risulta infatti Torretta (KR) - Nola, ma non è da escluderne l'annullamento nelle prossime ore qualora non ci fossero le condizioni per le due formazioni per scendere in campo.

Dopo due settimane di sosta per le festività natalizie, ci sarà quindi una ulteriore settimana di stop per l'Accademia che, a questo punto, dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) tornare in campo sabato 15 gennaio in trasferta a Crotone contro la Fidelis Torretta nella prima giornata di ritorno del suo campionato.