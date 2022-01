Calcio a 5, serie A2: Benevento ancora secondo ma c’è il rischio sorpasso I giallorossi restano dietro all’Active Network ma nel prossimo turno resteranno a riposo.

L’ultimo turno del torneo di serie A2 di calcio a 5 ha portato risultati importanti. Il Benevento 5 ha perso il big match contro la capolista Active Network per 3-1 al Palatedeschi dopo una battaglia decisa nella ripresa. Il dodicesimo turno è stato importante anche per la vittoria della Fortitudo Pomezia contro l’Ecocity Genzano per 5-3 che vale il terzo posto ad una sola lunghezza dai sanniti. Il sorpasso potrebbe essere dietro l’angolo, infatti sabato, nell’ultima giornata del girone d’andata, i laziali faranno visita all’Academy Pescara mentre i giallorossi osserveranno il turno di riposo. Nelle altre sfide del dodicesimo turno vittoria interna dell’Italpol per 2-1 sulla Mirafin, mentre la Tombesi Ortona ha espugnato il campo del Nordovest imponendosi per 7-3. Rinviate invece al 19 gennaio la sfida tra Cus Molise e Lazio e Sporting Sala Consilina-Academy Pescara.

Classifica:

Active Network 28

Benevento 24

Pomezia 23

Ecocity Genzano 21

Lazio 21

Cus Molise 20

Italpol 15

Roma 12

Sala Consilina 12

Tombesi Ortona 7

Mirafin 5

Nordovest 5

Academy Pescara 3

Prossimo turno:

Pescara-Pomezia

Active Network-Cus Molise

Ecocity Genzano-Italpol

Mirafin-Nordovest

Lazio-Sala Consilina

Ortona-Roma

Riposa: Benevento 5