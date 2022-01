Benevento 5, l’under 19 tornerà in campo il 30 gennaio Rinviate le prossime due giornate che verranno recuperate il 13 febbraio e il 6 aprile.

La quarta ondata pandemica sta mettendo alle strette il mondo dello sport. L'elevato numero di contagi ha costretto anche il calcio a 5 a fermare i campionati under 19. Dunque il Benevento 5, capolista nel girone N del torneo di categoria, non scenderà in campo nel week end ma il 30 gennaio quando, dopo due settimane senza gare ufficiali, la truppa di coach Giuliano Mignone farà visita alla Feldi Eboli. Invece per quanto riguarda le due partite rinviate, la quattordicesima giornata contro i Leoni Acerra verrà recuperata il 13 febbraio, mentre il match casalingo contro l’Alma Salerno si disputerà mercoledì 6 aprile.



Di seguito il comunicato federale:

Con riferimento al Campionato Under 19, attesa la situazione sanitaria relativa alla diffusione del Virus Covid 19, visto il consistente numero di richieste di rinvio a causa di positività nel Gruppo Squadra, il Consiglio della Divisione, nella riunione odierna ha deliberato le seguenti disposizioni:

PER TUTTI I GIRONI la prima giornata del Girone di ritorno in programma il giorno 16.01.2022 del Campionato Under 19 stagione sportiva 2021/2022 è posticipata al giorno 13 febbraio 2022.

PER I GIRONI A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-P-Q-R. la seconda giornata del Girone di ritorno in programma il giorno 23.01.2022 dei Gironi A-B-CD-E-F-G-H-I-L-M-P-Q-R del Campionato Under 19 stagione sportiva 2021/2022 è posticipata al giorno 9 marzo 2022 ore 19.00. PER I GIRONI N-S la seconda giornata del Girone di ritorno in programma il giorno 23.01.2022 dei Gironi N ed S del Campionato Under 19 stagione sportiva 2021/2022 è posticipata al giorno 06 aprile 2022 ore 19.00.

COPPA ITALIA FASE DI QUALIFICAZIONE Le date della Fase di Qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia Under 19 sono posticipate come di seguito indicato: 1° Turno 02/02/2022 2° Turno 16/02/2022 3° Turno 27/02/2022* * Le Società impegnate nel 3° Turno di Coppa Italia recupereranno la giornata di Campionato prevista per lo stesso giorno il mercoledì 2 marzo 2022.