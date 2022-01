Benevento 5, turno di riposo in una giornata quasi interamente rinviata Giocheranno solo Active Network e Cus Molise, il resto delle sfide si giocheranno il 26 gennaio.

Turno di riposo per il Benevento 5 nell’ultima giornata del girone d’andata. Ma il pericolo sorpasso o aggancio in classifica è momentaneamente rinviato. I giallorossi resteranno a guardare ma il turno di campionato offrirà un solo match, quello tra la capolista Active Network e il Cus Molise, per altro prossimo avversario di Botta e compagni che avranno un motivo in più per seguire la sfida.

La squadra di Cundari, che è seconda con un punto di vantaggio sulla Fortitudo Pomezia e tre su Ecocity Genzano e Lazio, dovrà attendere il 26 gennaio per capire quale sarà il suo piazzamento alla fine del girone d’andata quando verranno recuperate le partite che non si giocheranno domani. In quella data, l’Ecocity Genzano ospiterà l’Italpol, la Lazio affronterà lo Sporting Sala Consilina tra le mura amiche, mentre la Fortitudo Pomezia farà visita all’Academy Pescara.

La truppa giallorossa ha vissuto una settimana serena con la possibilità di allenarsi con attenzione, recuperare gli acciacchi e smaltire anche lo stress del big match perso contro la capolista. Il turno quasi completamente rinviato a mercoledì 26 gennaio, inoltre non è un vantaggio per le rivali dei giallorossi che si ritroveranno a giocare tre partite in appena sette giorni. Il Benevento 5 invece tornerà in campo venerdì 21 alle 20:30 al Palatedeschi contro il Cus Molise, compagine ricca di talento che nella gara d’andata mise in difficoltà la truppa sannita che riuscì a portare a casa una grande vittoria, la prima assoluta in serie A2.

Tredicesima giornata girone C:

Active Network-Cus Molise (sabato 15 gennaio)

Academy Pescara-Fortitudo Pomezia (mercoledì 26 gennaio)

Ecocity Genzano-Italpol (mercoledì 26 gennaio)

Mirafin-Nordovest (mercoledì 26 gennaio)

Lazio-Sala Consilina (mercoledì 26 gennaio)

Tombesi Ortona-Roma (mercoledì 26 gennaio)

Classifica: Active NEtwork 28

Benevento 24

Pomezia 23

Genzano 21

Lazio 21

Cus Molise 20

Italpol 15

Roma 12

Sala Consilina 12

Ortona 7

Mirafin 5

Nordovest 5

Pescara 3