Atletica, Caporaso in gara ai tricolori di marcia a Pescara Il sannita si cimenterà sulla distanza dei 35 km che dalle Olimpiadi di Parigi sostituirà la 50.

L’anno post Olimpico, di solito quello dispari, offre un solo grande appuntamento nel calendario dell’atletica leggera. La pandemia però ha cambiato tutto, ha stravolto i calendari e regalato tante sovrapposizioni di eventi. Il 2022 dunque sarà un anno ricco anche per l’atletica e per la specialità della marcia dove vuole tornare ad essere protagonista il sannita Teo Caporaso.

La qualificazione a Mondiali ed Europei sono l’obiettivo, difficile ma non impossibile, da rincorrere con due grandi novità. La prima è il cambio di casacca. Caporaso ha detto addio all’Aeronautica Militare e gareggerà con la Virtus Emilsider Bologna. La seconda riguarda la distanza. Dopo Tokyo la 50 km non sarà più specialità Olimpica, da Parigi si gareggerà sui 35 km. Novità che può cambiare tante cose e che domenica, in quel di Pescara, verrà testata da alcuni big della marcia italiana che andranno alla conquista del titolo tricolore. Nella cittadina adriatica Caporaso disputerà la prima gara della sua stagione.

Lo scorso anno nella 50 km aveva vinto il suo primo titolo tricolore che proverà a difendere nonostante non sia questa la gara più importante. Occhi puntati su Francesco Fortunato al debutto assoluto sulla distanza, è iscritto alla gara il vicecampione italiano Stefano Chiesa, con lui ci saranno anche Giorgio Rubino e Matteo Giupponi. Caporaso sulla distanza dei 35 km ha già gareggiato in passato, precisamente a Grosseto due anni fa dove concluse la sua fatica in 2h38:59.