Atletica, tricolori di marcia: Caporaso fuori dal podio nella 35 km Il sannita è stato fermato per tre minuti e mezzo dai giudici, sosta che gli ha negato la medaglia.

E’ stata una domenica di grande marcia a Pescara dove sono andati in scena i campionati tricolori sulle varie distanze. Nella 35 km, che da Parigi 2024 diventerà Olimpica sostituendo, era in competizione anche il sannita Teo Caporaso che dodici mesi fa si era imposto nella 50 km portando a casa il primo titolo tricolore sulla distanza.

Sul tracciato della cittadina adriatica il neo tesserato per la Virtus Emilsider Bologna, ha terminato la sua fatica al quinto posto col crono di 2h37:56. Sul tempo va tenuto conto che Caporaso è stato fermato per tre minuti e mezzo dai giudici, sosta senza la quale sarebbe arrivato sul podio e con la sua progressione finale avrebbe potuto avvicinarsi anche al vincitore. Il titolo è stato conquistato da Matteo Giupponi in 2h33:45 nonostante un finale in calando. Alle sue spalle si sono classificati sul podio Riccardo Orsoni (2h34:42) e Aldo Andrei (2h34:46).