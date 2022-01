Soel Benevento, c'è la svedese Secka per affrontare il tour de force Dodici gare in poco più di un mese, la compagine sannita proverà a risalire la china.

Dodici gare in trentotto giorni. E' il ciclo infernale che attende la Soel Benevento, impegnata con il recupero dei tantissimi impegni di serie B rinviati causa Covid nell'ultima parte del 2021. La squadra di Giulio Musco dovrà rimboccarsi le maniche per affrontare un tour de force dalle innumerevoli insidie. Il primo appuntamento è previsto per sabato 29 gennaio, quando al Pala Parente arriverà la Pallacanestro Partenope. Il ciclo si chiuderà l'8 marzo in trasferta contro lo stesso avversario.

La società beneventana nel frattempo è intervenuta sul mercato piazzando un vero colpo. Da inizio gennaio il team si è arricchito dell'arrivo di Mosou Secka, centro svedese classe '91 che garantirà un grande apporto in termini difensivi e realizzativi. "L'inizio di questa esperienza è stato estremamente positivo - dichiara la nuova giocatrice della Soel -. Ho avuto modo di visitare la città, amo la cultura che trasmette questo luogo e mi sento già come se fossi a casa mia. Sto facendo il possibile per accorciare i tempi di inserimento nel team, devo dire che le mie nuove compagne mi stanno dando una grande mano e le ringrazio".

Per le sannite all'orizzonte si intravede un periodo particolarmente delicato: "Avremo tante partite da giocare e dovremo stare molto unite per fronteggiare eventuali difficoltà - prosegue Secka - Il segreto è in una buona comunicazione tra noi giocatrici e in un rapporto diretto con il coach. L'importante sarà stare concentrate e mantenere la serenità mostrando serietà in tutte le sedute di allenamento per creare una forte connessione. Se lo faremo sono certa che ci toglieremo grandi soddisfazioni".