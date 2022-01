Accademia Volley, lo stop si allunga. Giallorosse in campo il 12 febbraio Se non ci saranno ulteriori rinvii le ragazze di Vittorio Ruscello giocheranno a Vibo Valentia.

Slitta al prossimo mese di febbraio lo stop dei campionati di Serie B, Serie C, Serie D e serie inferiori. E' questa la decisione presa dalla Fipav che, sulla base della situazione epidemiologica da covid-19 tuttora in essere a livello nazionale, ha ritenuto prematura la ripresa dei campionati precedentemente fissata il 29 gennaio, decretando pertanto l'allungamento della sospensione per ulteriori due settimane e fino alla data del 6 febbraio.

Nel comunicato ufficiale emanato nella giornata di ieri, si specifica infatti che "al momento non sussistono le condizioni necessarie per far ripartire il 24 gennaio in sicurezza i campionati nazionali di Serie B e C, i campionati regionali di serie D e Divisione e tutti i Campionati Nazionali di categoria fino al 6 febbraio saranno sospese le amichevoli, l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti".

Stando a quanto riportato nel prosieguo, tuttavia, dovrebbe essere questa l'ultima sospensione prima della definitiva ripresa delle attività agonistiche che, si spera, possa avvenire in un contesto pandemico migliore rispetto a quello che stiamo vivendo in questi giorni.

L'Accademia quindi dovrebbe tornare in campo il 12 febbraio nella trasferta di Vibo Valentia contro la APD Todo Sport, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B2. Le giornate rinviate dalla dodicesima alla quindicesima giornata saranno recuperate al termine del calendario ufficiale, ossia al termine della stagione agonistica che a questo punto si concluderà oltre i termini fissati.