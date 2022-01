Benevento 5, Matheus è pronto per sfidare il Cus Molise "Siamo due squadre diverse, entrambe pronte per lottare per l'alta classifica".

E’ stato il grande protagonista della sfida d’andata. Appena arrivato subito decisivo per la prima storica vittoria (3-4) in serie A2 contro il Cus Molise al Palaunimol di Campobasso. Si tratta di Matheus Dias Rocha, portiere che con la maglia del Benevento 5 sta facendo vere ottime cose. E’ una certezza per i compagni e i tifosi, le sue parate sono uno dei segreti dei risultati della squadra di Cundari che vuole continuare a stupire anche nel girone di ritorno. Il primo appuntamento è nuovamente contro i molisani, reduci dal ko contro l’Active Network proprio come i sanniti che avevano sfidato la capolista prima del turno di riposo.

“Abbiamo giocato contro Pescara e Active Network, sono state partite difficili –ha spiegato attraverso i canali social del club-, poi abbiamo riposato nell’ultimo turno. Il match d’andata era l’esordio, c’era ansia per iniziare la stagione in A2 ma ora troviamo due squadre diverse, siamo entrambe pronte per lottare per l’alta classifica”. Le sue qualità sono indiscutibili ma a Benevento sembra aver trovato l’ambiente giusto per rendere al massimo. “Sono molto soddisfatto per quello che ho fatto, sono felice per quello che ho dato fino ad ora al Benevento”. Una felicità che vuole trasferire anche ai tifosi con un’altra grande prestazione nella sfida di venerdì sera al Palatedeschi contro il Cus Molise.