Pasquino e Fiamingo, il messaggio più bello. La foto di Bizzi diventa virale. La sannita e la siciliana sono state tra le protagoniste del ritiro congiunto della Nazionale.

La foto è diventata virale. Nel giro di poche ore è stata condivisa e apprezzata sui social. Il capolavoro è firmato Augusto Bizzi, il fotografo della scherma. Colui che con la sua macchina fotografica gira il mondo per immortalare le stoccate più belle e importanti degli atleti azzurri. Un "Maestro" nel meraviglioso mondo della fotografia. Questa volta i soggetti sono stati Rossella Fiamingo, due volte campionessa del mondo e argento Olimpico a Rio de Janeiro, e soprattutto Rossana Pasquino.

La Professoressa sannita e la campionessa siciliana sono su una pista di atletica. Corrono, si guardano, sorridono e lanciano un messaggio importante che è quello che voleva la Federazione. “Insieme” è più bello anche in Nazionale. La corsa delle due ragazze è terminata nella sala di scherma del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dove fino a ieri è andato in scena, per la prima volta, un raduno di allenamenti congiunti tra gli atleti olimpici e paralimpici.

Una novità per la Nazionale, una consuetudine per le sale di scherma italiane. Rossana Pasquino lo sa bene, a lei capita spesso di sfidare e allenarsi con l’amica Francesca Boscarelli all’Accademia Olimpica di Scherma Maestro Furno di Benevento. Anzi, a dire il vero, è così che iniziata la sua rincorsa al vertice della sciabola e della spada mondiale fino ad arrivare alla qualificazione alle Paralimpiadi. Questa volta, quando il Coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio ha pronunciato le parole magiche “A voi», sotto la maschera c’era una vice campionessa Olimpica come la siciliana che con la collega ha avuto l’occasione di scambiare conoscenze tecniche che possono essere utili. Lo scatto di Bizzi è quello che serviva al mondo paralimpico e alla Federazione che era stata chiara sullo scopo dell’iniziativa. “Lo scambio tra atleti olimpici e paralimpici non è assolutamente una novità per il mondo della scherma - aveva spiegato il Presidente federale Paolo Azzi -. Nelle sale italiane capita spesso, farlo anche nei ritiri delle nostre Nazionali, a cominciare con la spada, rappresenta un ulteriore importante momento di confronto e reciproco arricchimento. L'iniziativa fa parte del programma della mia squadra e siamo convinti di aver intrapreso con il Consiglio Federale un percorso di grandi significati e prospettive”.

Foto Augusto Bizzi, ufficio stampa Accademia Olimpica Furno