Pallamano, A2: il Benevento batte il Girgenti e sale al quinto posto Giallorossi trascinati da Enrico con 12 reti, buono l'esordio di Ballerini

Buona la prima nel 2022 per la Pallamano Benevento che alla Palestra Caporal Maggiore Palumbo di Salerno ha portato a casa l’intera posta in palio. Vittima sacrificale la Pallamano Girgenti che, nonostante una buona gara, non è riuscita a fermare i giallorossi. Gli uomini di coach Rui Carvalho, che ha fatto esordire l’italo-argentino Diego Ballerini, hanno giocato una gara su buoni ritmi con un primo tempo equilibrato chiuso in vantaggio 18-16. Nella ripresa un po’ di attenzione in più in difesa e una buona percentuale in fase possesso hanno deciso la partita che è stata vinta per 35-30.

Da segnalare le 12 reti di uno scatenato Francesco Errico, le 7 dell’esordiente Ballerini e le 6 di Antonio De Luca che dopo lo stop nella scorsa stagione sta ritrovando condizione e fiducia. Con questo successo la squadra del presidente Carlo La Peccerella sale a quota 10 punti in classifica dove occupa il quinto posto. Nel prossimo week end importante esame per i giallorossi con la trasferta siciliana contro il Mascalucia dove bisognerà andare a caccia del primo successo esterno del torneo.

Pallamano Benevento - Pallamano Girgenti 35-30 (18-16)

Pallamano Benevento: Vasca, Laera 4, Ievolella F.P., Schipani, La Peccerella, Coviello, Luongo, De Luca Alf. 1, Errico 12, Ballerini 7, Galliano 2, Marro, De Luca Ant. 6, Chiumiento 1, Ievolella, Mercurio 2. All. Rui Carvalho.