Pallamano Benevento, Carvalho: "Vittoria per il presidente La Peccerella" Il tecnico portoghese dedica il successo al massimo dirigente e pensa al prossimo impegno.

Contava iniziare col piede giusto e la Pallamano Benevento non ha deluso le attese. Contro il Girgenti è arrivata un’altra vittoria casalinga con tante buone notizie. Una di queste è finalmente l’esordio di Ballerini che, dopo una lunga attesa, è riuscito a dare il suo contributo alla squadra. La lunga sosta rende sempre speciale la ripresa, questo coach Rui Carvalho lo sa bene, ma la squadra può e deve fare di più.

"Era importante vincere considerando che non si giocava da oltre un mese, ma alcune cose non mi hanno soddisfatto pienamente ed è giusto continuare a lavorare per migliorarle”. La seconda parte di stagione dovrà dire se la Pallamano Benevento ha fatto il salto di qualità. "Ora siamo nella condizione di poter preparare le partite ancora meglio di prima –spiega il tecnico portoghese-, l'organico a disposizione si è rinforzato e vogliamo giocare una seconda parte di stagione di alto livello".

Sabato si va in Sicilia per affrontare la Darwin Tecnologies Mascalucia, partita non facile che la Pallamano Benevento dovrà provare a vincere per sfatare il tabù delle partite in trasferta. Rui Carvalho però ha anche una dedica speciale.

"Dobbiamo e vogliamo crescere gara dopo gara. La prossima sfida è già nei nostri pensieri ma prima vorrei dedicare la vittoria al nostro presidente Carlo La Peccerella che sta dando tutto sé stesso per noi e per l'intera Pallamano Benevento. Il suo è un contributo impagabile, sappiamo quanto sia preziosa e importante per lui questa società".