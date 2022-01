Soel Benevento, si torna in campo dopo oltre un mese con la coppia Secka-Piedel Palla a due alle 19:30 al Pala Parente, le ragazze di Musco a caccia di un successo importante.

Finalmente in campo. Il cammino della Virtus Academy Soel Benevento può finalmente riprendere. Sabato alle 19:30 palla a due al Pala Parente dove arriva la Pallacanestro Partenope. Piedel e compagne tornano a giocare un match ufficiale dopo oltre un mese di stop. Sarà solo il primo impegno di un tour de force che si annuncia cruciale per le ambizioni della squadra guidata dalla panchina da coach Giulio Musco.

"Affronteremo un avversario partito con grandi ambizioni di classifica e lo faremo dopo un periodo lunghissimo di inattività” ha spiegato l’esperto tecnico sannita riferendosi all’avversario di domani. “Occorrerà rientrare in clima gara, giocare minuto dopo minuto aiutandosi a vicenda". La società è arrivata in soccorso dello staff tecnico con l’acquisto di Mosou Secka, centro svedese che dovrà portare punti e qualità sotto il ferro.

"L'impressione è positiva, parliamo di una giocatrice di alto livello che vanta anche un'esperienza altamente formativa negli Stati Uniti. E' un'atleta disciplinata e tecnica, deve calarsi nella realtà del nostro campionato ma a tal proposito sono fiducioso. Il suo inserimento in squadra è stato più che positivo. E devo dire che anche dal resto del gruppo percepisco grandi motivazioni, iniziamo questo tour de force con lo spirito giusto e con la voglia di rimettersi in gioco".

La voglia è tanta e questo è uno dei motivi per seguire la squadra anche in presenza. Il Pala Parente potrà ricevere il 35% della capienza e per entrare bisognerà avere il green pass rafforzato e indossare la mascherina Ffp2.