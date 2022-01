Benevento 5 corsaro a Sala Consilina, il derby campano promuove Botta e compagni Un gol di Matheus apre le danze, poi ci pensano Mejuto, due volte Volonnino e il capitano per il 5-3

Anche su un rettangolo di gioco piccolo, dove manovrare è complicato e ogni distrazione può essere fatale, il Benevento 5 ha dato prova di grande maturità. Gli uomini di Cundari hanno vinto il derby campano al Pala Cappuccini di Sala Consilina per 5-3.

Partita che sulla carta poteva sembra più complicata ma che si è messa in discesa grazie al solito Matheus. Questa volta però oltre alle parate ha messo sul piatto della bilancia un gol importante. Il portierone brasiliano ha calciato dalla propria area di rigore sorprendendo Bartilotti che con un grave errore ha regalato l’1-0.

Il bis è arrivato all’ottavo minuto con l’argentino Mejuto, poi ci ha pensato Volonnino a realizzare il 3-0. Colpi durissimi per lo Sporting Sala Consilina che ha fatto fatica a trovare il gol. Nella parte finale della prima frazione di gioco Volonnino ha trovato ancora il gol per il 4-0, poco dopo è arrivata la reazione degli uomini di Cafù che hanno accorciato le distanze con la rete dell’1-4 realizzata da Carducci. Prima della sirena che ha chiuso la frazione inziale è arrivata anche la quinta marcatura ad opera di capitan Botta, bravo a spingere la palla in rete su un passaggio direttamente da fallo laterale.

Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina ha provato a rientrare. Matheus ha sempre fatto sempre buona guardia evitando guai e arrendendosi solo a Manfroi che ha sfruttato una grande giocata di Abdala. Cafù le ha provate tutte per accorciare ancora le distanze. Si è giocato anche la carta della superiorità numerica col portiere di movimento. La terza rete dei padroni di casa è arrivata grazie a Brunelli che ha dato un senso alla parte finale della gara. Matheus si è esibito ancora in un intervento decisivo a quattro minuti dalla sirena, poi la squadra ha difeso bene. Col successo per 5-3 nel derby campano il Benevento 5 resta al secondo posto in classifica salendo a quota 30, quota importante che conferma la grandezza della squadra di Cundari che nel girone C di serie A2 non è più una sorpresa ma una vera certezza.