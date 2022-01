Miwa Benevento, si torna in campo con la trasferta di Agropoli Calandrelli: "Iniziamo un torneo nuovo visto il lunghissimo stop. Ce ne faremo una ragione".

Domani 30 gennaio ad Agropoli, la Miwa Energia Cestistica Benevento sarà finalmente di nuovo di scena. Si riparte con una trasferta, dopo il lungo stop indetto dalla Federazione per motivi legati alla pandemia, sicuramente ostica e che regalerà buon basket.

Ad Agropoli gli uomini di Coach Parrillo troveranno una squadra ferma a 10 punti con 10 partite giocate e sicuramente vogliosa di sbloccare la classifica. Coach Lepre si affida a Pekic e Dell’Omo per distruggere le barriere della difesa sannita, affidando come al solito all’omonimo Lepre (120 punti) la cabina di regia.

In casa Miwa rientrato anche l’allarme Smorra, reduce da un fastidio muscolare, e dunque roster completamente a disposizione.

“Noi abbiamo continuato ad allenarci con grande intensità., L’obiettivo è chiaro ed è quello di fare meglio possibile a breve termine e crescere a lungo termine. - le parole della Coach Assistant Calandrelli - Normale che da oggi si può dire che iniziamo un torneo nuovo, visto il lunghissimo stop. Ce ne faremo una ragione e proveremo come sempre a dare il massimo.

All’andata, per la seconda giornata di campionato, a Benevento finì 94-59 con un grande Alunderis protagonista.

Appuntamento domani 30 Gennaio alle ore 18:00 al Palasport Di Concilio per New Basket Agropoli - Miwa Energia Cestistica Benevento.