Benevento 5, l'under 19 vola in campionato e fa strada in Coppa Italia In tre giorni due scalpi importanti, prima quello della Feldi Eboli, poi il Cus Molise.

Sono stati tre giorni di forti emozioni per l’under 19 del Benevento 5. I ragazzi di Giuliano Mignone hanno fatto uno scalpo importante in campionato espugnando il campo della Feldi Eboli, imponendosi per 2-1 con una doppietta firmata da Lorenzo Kullani. Vittoria meritata per la capolista che mantiene sei lunghezze di vantaggio sul Real San Giuseppe che si è imposto per 4-2 sul campo della Chaminade.

Il successo ha portato Brignola e compagni a quota 40 in classifica dando continuità ad un cammino incredibile fatto di tredici successi e un solo pareggio. Zero le sconfitte per un gruppo che sta dando anche una grossa mano alla prima squadra in serie A2.

Martedì la squadra è tornata nuovamente in campo ospitando al Palatedeschi il Cus Molise nel primo turno di Coppa Italia. I ragazzi di coach Giuliano Mignone hanno superato per 5-3 i rivali con una doppietta del solito Brignola, due reti di De Figlio e una di Odierna guadagnandosi l’accesso al secondo turno della competizione tricolore. Adesso tutta l’attenzione si sposta nuovamente sul campionato under 19. Domenica al Palatedeschi arriverà il Napoli Futsal per una sfida che vedrà confrontarsi la prima e la terza forza del torneo di categoria.