Visrtus Academy Soel Benevento, vittoria importante contro il Basket Stabia Le ragazze di coach Musco difendono alla grande e portano a casa il secondo successo in pochi giorni

Coach Giulio Musco può essere soddisfatto. Dopo il lungo stop le sue ragazze sono rientrate in campo con grinta e carattere. Ieri al Pala Parente è arrivata la seconda vittoria consecutiva nel giro di pochi giorni. Il tour de force dunque è iniziato nel modo giusto. Sul parquet sannita Piedel e compagne hanno avuto la meglio sul Basket Stabia per 48-35.

Partita sempre controllata dalla squadra di casa che ha fatto della difesa la sua forza. Il quintetto scelto da Musco è partito forte. Ha giocato un ottimo primo periodo chiudendo avanti 17-10. Vantaggio che è incrementato nel secondo e nel terzo quando la Soel Benevento si è presentata all’ultimo riposo sul 41-23. Vantaggio che ha permesso di gestire gli ultimi minuti.

Rifiatare e poi pungere quando serviva nonostante un parziale a favore della squadra ospite. L’obiettivo era portare a casa i punti in palio ma anche salvare le gambe in vista del prossimo impegno. Sabato arriva Potenza e c’è un’altra vittoria da conquistare in questa settimana decisiva. La squadra ha fatto vedere di essere presente sia fisicamente che mentalmente. Una notizia importante per coach Musco e la società che con il colpo Secka ha dimostrato di essere presente ed attenta alle esigenze del gruppo in un campionato che deve essere un punto di partenza in ottica futura.