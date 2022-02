Scherma, il fioretto segue l'esempio della spada Nella Marche ritiro congiunto per fiorettisti Olimpici e Paralimpici guidati da Dino Meglio.

La spada è stata la prima, il fioretto sta dando seguito ad un esperimento pienamente riuscito. Atleti Olimpici e Paralimpici insieme, una risorsa per il futuro, un esempio da seguire, un messaggio chiaro che è stato lanciato. I due gruppi stanno lavorando da domenica a Sarnano nelle Marche. A guidare il gruppo paralimpico è Dino Meglio, coordinatore del settore che ha spiegato all’ufficio stampa della Federscherma qual è stato l’impatto tra i due mondi. “L’accoglienza del mondo olimpico è stata eccellente –ha spiegato Meglio-, a dimostrazione dell’opportunità di far partire un progetto che ha valore e ottime ragioni per esistere e andare avanti. La cosa che più mi fa piacere è vedere i ragazzi divertirsi tirando insieme, perché il divertimento è alla base dello sport. Un diversivo per tutti, che diventa anche molto allenante sia per gli olimpici che per i paralimpici chiamati a sperimentare nuove soluzioni in pedana”.

Le due squadre, che lavoreranno insieme fino a sabato, hanno ricevuto anche la visita del presidente Federale Paolo Azzi. “È una grande emozione vedervi lavorare insieme nel solco di un percorso intrapreso dalla nostra Federazione che ha fatto dell’integrazione tra il settore Olimpico e quello Paralimpico una bandiera della propria attività”.

La sfida lanciata è stata già vinta. Atleti Olimpici e Paralimpici si possono aiutare a vicenda e alzare ancora di più l’asticella dei due movimenti che sono già tra i migliori al mondo.