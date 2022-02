Soel Benevento, Romano: "C’è grande intesa, l’arrivo di Secka ci ha caricate" La giovane cestita classe 2005 ha commentato la seconda vittoria in pochi giorni.

Non è stata una stagione facile per la Virtus Academy Soel Benevento. Tante le difficoltà vissute e superate, così come tante sono state le partite saltate e che dovranno essere recuperate. Il tour de force però è iniziato bene. Due vittorie in pochi giorni, la seconda contro il Basket Stabia che ha visto tra le protagoniste Sharon Romano. "Abbiamo giocato bene –ha spiegato-, siamo rimaste unite e abbiamo portato a casa un successo importante facendo fronte a piccoli alti e bassi che ritengo comunque normali”.

Analisi puntuale e attenta per la ragazza classe 2005 che punta l’attenzione sul gruppo. “In questa fase si sta notando tanto il nostro affiatamento, nel gruppo si respira una grande intesa e l'arrivo di Mosou Secka ci ha dato l'ulteriore carica per alzare il livello del nostro gioco. Sappiamo che non sarà semplice fronteggiare tutti questi impegni ma ce la metteremo tutta per farci trovare pronte in ogni circostanza".

Romano è uno dei fiori all’occhiello del roster sannita e un coach esperto come Giulio Musco le sta dando lo spazio che merita. Quello utile ad una ragazza giovane a migliorare partita dopo partita dove impara sempre cose nuove.

"Sono contenta di potermi ritagliare il mio spazio, che sia un minuto o qualcosa in più -sottolinea- voglio mettermi a disposizione della squadra e dell'allenatore perché il gruppo è la cosa più importante. Pensiamo partita per partita, il nostro unico obiettivo è quello di giocare e toglierci delle soddisfazioni".

Romano e compagne sono pronte per il prossimo impegno, quello di sabato alle 18:00 quando al Pala Parente arriverà il Potenza per la terza partita casalinga in appena sette giorni.