Benevento 5, al Palatedeschi alle 20:30 arriva la Fortitudo Pomezia Gli stregoni devono difendere il secondo posto dall'assalto della squadra più in forma del torneo.

La squadra ci crede. L’occasione è ghiotta. Il Benevento 5 lo sa bene. Si è costruito un bottino prezioso e ora deve giocarsi tutte le sue carte. La vetta dista quattro lunghezze. L’inseguimento all’Active Network però non è la priorità. Ora quello che conta è tenere alle spalle la Fortitudo Pomezia.

Martedì la truppa di Stefano Esposito ha vinto il recupero contro l’Academy Pescara e si è portata ad una sola lunghezza dai sanniti. Questa sera, fischio d’inizio alle 20:30, al Palatedeschi può esserci il sorpasso, eventualità che gli stregoni non vogliono prendere in considerazione. Il secondo posto va difeso con le unghie e con i denti. La squadra lo farà anche se nelle ultime ore è stata scossa dal grave lutto che ha colpito capitan Botta. Ma gli stregoni sono un gruppo solido, lo hanno dimostrato anche nell’impegno della scorsa settimana contro lo Sporting Sala Consilina.

All’andata si imposero i laziali. Risultato ampio e netto. Quel 6-1 però era un po’ bugiardo. I giallorossi erano rimasti in partita fino a metà ripresa, con merito e personalità anche se all’alba della stagione nessuno avrebbe scommesso su questo cammino. Yerai e compagni sono sicuramente la squadra più in forma e attrezzata del torneo. Sono reduci dalla vittoria per 5-3 sull’Active Network e non si vogliono fermare. L’obiettivo è la vetta. Per rallentare questa corsa servirà un grande Benevento. I giallorossi dovranno soffrire e pungere alla prima occasione con le trame dei laterali. Si tratta dell'ennesimo esame di maturità. Andrà affrontato con coraggio, quello che non è mai mancato in un campionato vissuto rigorosamente a testa alta, contro ogni avversario, ecco il segreto del successo giallorosso.