Soel Benevento, il tris è servito. Una super Piedel annichilisce Potenza La polacca ne fa 22, bene anche la Secka per la terza vittoria in una settimana.

Tre partite in una settimana e altrettante vittorie. Il tour de force che attende la Virtus Academy Soel Benevento è iniziato nel migliore dei modi favorito anche dalle sfide tutte casalinghe. L’ultimo sigillo è arrivato sabato contro il Basilia Basket Potenza per 66-49.

Il Pala Parente ha regalato punti importanti in ottica classifica e soprattutto tanta consapevolezza. Match sempre nelle mani delle ragazze di coach Giulio Musco, trascinate da una Kinga Piedel in grande condizione con 22 punti messi a referto. Le sannite sono partite bene. Se in fase di possesso trovare soluzioni vincenti non è mai stato un problema, è in difesa che con intensità e attenzione la squadra ha vinto subito la partita concedendo solo nove punti alla compagine ospite in un primo quarto chiuso 18-9.

Il vantaggio all’intervallo lungo era addirittura di diciassette lunghezze (36-19), mentre nel terzo periodo c’è stato un piccolo calo di tensione. Un rilassamento fisiologico nell’ottica di una gestione di un match dominato che è arrivato dopo due partite giocate nei giorni precedenti. Il 66-49 finale con i 15 punti della svedese Secka, che si è inserita benissimo, e gli 11 di D’Avanzo, sono un segnale importante anche per le prossime gare. Buono anche l’apporto dell’ultima arrivata Dobriga con sei punti a referto così come Gatti.

Mercoledì si torna in campo, ma questa volta lontano dalle mura amiche. La Virtus Academy Soel Benevento è attesa dalla trasferta di Catanzaro, altro esame di un percorso lungo e faticoso in cui Piedel e compagne hanno come obiettivo quello di scalare una classifica, che dopo tutte le partite saltate, resta ingenerosa per il valore del roster beneventano.

Soel Benevento - Basilia Basket Potenza: 66-49 (18-9, 36-19, 44-33)

Soel Benevento: Piedel 22, Gatti 6, Secka 15, Armenti 6, D’Avanzo 11, Dobrigna 6, Romano, Iarrusso, Zambottoli, De Tata. Coach: Giulio Musco