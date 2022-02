Miwa Benevento, ancora un ko casalingo Lamezia espugna il Palatedeschi 86-72 e in classifica stacca proprio i sanniti.

Cede ancora in casa la Miwa Energia Cestistica Benevento. La Basketball Lamezia espugna il PalaTedeschi 72-86 nella 3^ giornata di ritorno, infliggendo il secondo ko di fila alla Cestistica. La compagine gialloblu stacca proprio quella sannita in classifica, salendo a quota 22 punti. Miwa che resta inchiodata a 20.

Fin dalla palla a due Lamezia ha sempre avuto le redini del match. Inizio a rilento per i cinghiali, appena 4 i punti nei primi 6′ di gara. La squadra di casa fatica sia in attacco che in difesa. La tripla di Alunderis sulla sirena del primo quarto rimette in ritmo la Miwa, ma gli ospiti chiudono avanti di otto punti. Nel secondo quarto gli azzurrocelesti provano ad arrampicarsi e arrivano fino al meno due, Lamezia non perde la calma e riesce a riallungare, chiudendo il primo tempo 34-40. La squadra di coach Barilla mantiene il controllo anche nel terzo quarto, con la Miwa che rincorre e risale ancora fino al meno tre con una tripla di Papa. Terreni però piazza due triple consecutive pesantissime e ricaccia indietro la Miwa che scivola a meno nove per l’inizio dell’ultimo periodo. I padroni di casa cominciano male il quarto quarto, restando fermi per un po’ di minuti a quota 53 e scivolando fino al meno quattordici che indirizza la gara definitivamente in favore della compagine calabrese. Finisce 72-86

Nella Miwa spiccano i 16 di Alunderis, per Lamezia top scorer l’argentino Monier e il greco Sakellariou con 20 punti, sugli scudi anche Terreni con 19 punti. Il campo recita 8/31 da dietro l’arco per i padroni di casa, ben dieci i liberi falliti.

Domenica prossima altra chance casalinga, al PalaTedeschi arriverà il Basket Bellizzi.



MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO-BASKETBALL LAMEZIA 72-86 (13-21, 21-19, 19-22, 19-24)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 12, Papa 3, Manisi 12, Smorra 10, Ordine 11, Alundersi 16, Rusciano 8, Massaro, Laudando ne, Damiano. Coach: Parrillo

Basketball Lamezia: Spasojevic 8, Monier 20, Tartamella 9, Miscimarra ne, Sakellariou 20, Ferretti ne, Giampà G. 8, Romeo 1, Giampà F., Terreni 19. Coach: Barilla

Arbitri: D’Aiello/Santonastaso