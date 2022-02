Volley, B2: l'Accademia deve attendere, rinviato il match di Vibo Valentia Le calabresi hanno chiesto di non giocare, le giallorosse torneranno in campo il 19 febbraio.

Per l’Accademia Volley il ritorno in campo sembra essere diventato una maledizione. Sono passati quasi due mesi dall’ultima sfida ufficiale. Era il 18 dicembre e le ragazze di coach Vittorio Ruscello battevano tra le mura amiche della Palestra dell’Istituto Rampone il Volley Reghion in un match terminato per 3-1 con un quarto parziale vinto 26-24.

Il calendario, dopo lo stop forzato di tutti i tornei di serie B per via della variante Omicron, proponeva sabato prossimo la trasferta di Vibo Valentia per affrontare l’APD Todo Sport, squadra che attualmente occupa il settimo posto in classifica a quota 14, staccata di dodici lunghezze dalle sannite che sono seconde a quattro punti dalla vetta occupata dalla Polisportiva Due Principati di Baronissi.

Il match non si disputerà perché la squadra calabrese ha chiesto il rinvio. L’Accademia dunque dovrà ancora attendere per tornare a giocare una partita ufficiale. La data giusta, se non ci saranno ulteriori problemi, è quella del 19 febbraio quando a Benevento arriverà una buona squadra come Pozzuoli che all’andate costrinse le giallorosse al quinto set.