Benevento 5, l'under 19 ko contro il Napoli Futsal ma è ancora al comando Prima sconfitta stagionale per i sanniti che guidano la graduatoria con tre punti di vantaggio.

E’ arrivata tra le mura amiche del Palatedeschi la prima sconfitta in campionato per l’under 19 del Benevento 5. La capolista è caduta sotto i colpi del Napoli Futsal nel big match del girone N. I partenopei si sono imposti per 7-3 rendendo vane le due reti messe a segno da Kullani e quella di Calavitta. Sconfitta però che non ha messo in pericolo il primato della squadra di coach Giuliano Mignone, che attualmente guida con 40 punti e tre lunghezze sul Real San Giuseppe che in casa ha vinto facilmente per 8-2 contro i Leoni Acerra. Sono sei invece i punti di distacco dai giallorossi del Napoli Futsal che ha dimostrato di avere le carte in regola per provare a lottare per il primato. Per il Benevento 5 la sconfitta è arrivata comunque nel momento giusto, quando il vantaggio in classifica era ampio e c’è subito l’occasione per riscattarsi. Spesso dopo i ko si imparano tante cose e, la squadra di Mignone, dovrà dimostrare di averlo fatto nel recupero della quattordicesima giornata in trasferta sul campo dei Leoni Acerra. Dunque per i giallorossi si prospettano due impegni lontano dal Palatedeschi visto che il 20 febbraio è in programma la sfida ad Avellino contro la Sandro Abate.