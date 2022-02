Virtus Academy Soel Benevento travolgente anche a Catanzaro Quarto successo di fila per la squadra di coach Musco che domenica sarà impegnata a Castellammare.

La quarta vittoria è arrivata a Catanzaro. La Virtus Academy Soel Benevento ha calato il poker dopo i tre successi interni in sette giorni. Il tour de force non ha indebolito le ragazze guidate dalla panchina da coach Giulio Musco, anzi ha contribuito a rafforzare l’affiatamento in campo e fuori oltre ai concetti di gioco.

Al Pala Corvo di Catanzaro c’è stata partita solo nel primo quarto. Poi Piedel e compagne sono partite col piede sull’acceleratore forti della fiducia acquisita nei precedenti match e delle buone sensazioni provate sul parquet creando un notevole break ampliato nel corso della partita fino al 46-82 finale.

Nonostante l’assenza della svedese Mosou Secka, che proverà a recuperare per l’impegno di Castellammare di Stabia in programma domenica alle 16:00, Musco ha riaccolto Annachiara Ucci che è tornata in squadra dopo un lungo stop. Il tecnico sannita adesso ha più rotazioni e soluzioni, situazione che aiuterà certamente in un periodo così intenso. La polacca Kinga Piedel ha chiuso ancora una volta come miglior marcatrice con 24 punti, altra conferma della sua completezza, ma vanno segnalati anche i 16 punti della neo arrivata Dobriga, i 15 di D’Avanzo e i 10 di Gatti. Musco ha dato spazio anche alle più giovani Zambottoli, 2 punti per lei, Iarrusso e De Tata, per loro esperienza importante per crescere e pèrovare ad entrare sempre più nel giro della prima squadra.

Basket Catanzaro - Soel Benevento 46-82 (10-13 / 17-41 / 29-69)

Soel Benevento: D'Avanzo 15, Piedel 24, Dobrigna 16, Gatti 10, Armenti 2, Zambottoli 2, Ucci 7, Romano 6, De Tata, Iarrusso. Coach: Giulio Musco