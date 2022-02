Virtus Academy Soel Benevento, coach Musco: "Vittorie che fanno bene al morale" Il tecnico sannita ha fatto esordire anche tre giovani del vivaio, una delle priorità della società.

Quattro vittorie in altrettante sfide. Un percorso netto che ha dato morale e convinzione alla Soel Benevento, impegnata in un tour de force che ha come obiettivo quello di risistemare una classifica scombussolata dai tanti rinvii. A Catanzaro, nonostante l’assenza della Secka, è arrivata una vittoria nettissima che ha reso felice coach Giulio Musco.

"Siamo contenti della prestazione, avevamo bisogno di un'iniezione di fiducia in questo periodo e le quattro vittorie inanellate fanno molto bene al morale dell'intera squadra".

Guai però a rilassarsi, ora viene il bello. "E' chiaro che adesso il desiderio è quello di proseguire su questa scia perché ci aspetta un match per nulla semplice in trasferta contro il Basket Stabia, una squadra spigolosa che abbiamo già battuto ma che nasconde molte insidie”. Musco sa bene come preparare la partita e lo farà già da oggi. “Servirà scendere in campo con la giusta mentalità per non pagare dazio e per abituarsi a tenere alta l'asticella a livello mentale. Da qui in avanti le difficoltà aumenteranno di giornata in giornata, dobbiamo fronteggiarle con il giusto spirito”.

A Catanzaro si sono viste in campo anche tre ragazze giovanissime come Zambottoli, 2 punti per lei, Iarrusso e De Tata.

“Siamo felicissimi del debutto delle nostre under –conclude Musco-, è uno step a suo modo importante per il progetto societario perché il futuro è tutto loro". Un futuro roseo e sostenibile che è il vero obiettivo di una società che sta facendo ottime cose.