Benevento 5, a Roma si va a caccia di ulteriori conferme L'Italpol ospita la seconda forza del torneo, fischio d'inizio venerdì alle 19:15 al Pala Olgiata.

La sconfitta dell’andata brucia ancora. L’Italpol è stata la prima squadra ad espugnare il Palatedeschi in questa stagione, impresa riuscita in seguito solo all’Active Network capolista. Quel match, prima della rimonta ospite, fu dominato dai sanniti in un primo tempo chiuso con tre reti di vantaggio. Un girone dopo, però, i giallorossi arrivano all’incontro con una carica emotiva e delle certezze agonistiche che all’andata non avevano. Venerdì alle 19:15, al Pala Olgiata di Roma, il Benevento 5 potrà prendersi la rivincita. I romani sono una formazione esperta ma non hanno i guizzi che ha messo in mostra la squadra giallorossa.

La vittoria contro la corazzata Fortitudo Pomezia conferma questa tesi. Le reti di Stigliano e Di Luccio sono state due perle. Jolly tirati fuori nel momento giusto. Poi c’è un Matheus in forma straordinaria. Quello in corso di svolgimento è un campionato dove in molti vedevano il Benevento 5 come un semplice comprimario. Invece il percorso è stato straordinario ed il ruolo, rigorosamente conquistato sul campo, è diventato di primo piano. La squadra di Cundari (nella foto) non è più una sorpresa. Non può esserlo perché i numeri parlano chiaro. Il secondo posto in classifica con 33 punti non è un caso. Le undici vittorie sono figlie di una solidità mentale e tecnica che nessuno si attendeva. Ecco perché anche a Roma si può vincere. Non sarà facile ma il Benevento 5 visto nelle ultime uscite ha tutte le carte in regola per fare ancora bottino pieno.

Foto: pagina Facebook Benevento 5