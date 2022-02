Pallamano, A2: il Benevento vince lo scontro diretto contro il Palermo Buona gara dei giallorossi che portano a casa due punti e dedicano la vittoria al "toro" De Luca.

Il ritorno al Pala Ferrara dopo un lungo pellegrinaggio è stato fortunato. La Pallamano Benevento è tornata alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e lo ha fatto contro una diretta concorrente nella lotta per il quinto posto in classifica. Palermo ha provato a dare battaglia ma in casa la squadra di Rui Carvalho riesce sempre a tenere alti i ritmi e a trovare soluzioni offensive importanti come ha fatto anche in questa occasione. Il tecnico portoghese si è affidato alla classe dell’eterno Andrea Sangiuolo, che continua a stupire facendo la differenza contro avversari molto più giovani. Nonostante l’importante assenza del “toro” De Luca, capitan chiumiento e compagni hanno comandato comunque la partita. I giallorossi hanno chiuso la prima frazione di gioco avanti 18-13, un break importante da gestire vista la superiorità dimostrata. La Pallamano Palermo non ha un roster tecnicamente paragonabile a quello sannita che è pieno di giocatori, seppur giovani, che hanno qualità tecniche importanti.

Nella ripresa capitan Chiumiento e compagni hanno badato al sodo portando a casa, nonostante un calo fisiologico, una vittoria che vale attualmente il terzo posto a quota 14 insieme a Ragusa ed Enna che hanno rispettivamente una e due partite da recuperare.

A fine gara dedica importante per il “toro” De Luca da parte di tutta la squadra che ora dovrà preparare l’impegno del 26 febbraio a Mascalucia con il chiaro obiettivo di vincere, finalmente, la prima partita lontano dalle mura amiche.