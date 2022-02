Miwa Benevento, contro Bellizzi arriva il tanto atteso riscatto Gli uomini di Parrillo hanno vinto 82-81 col brivido finale.

Arriva il riscatto per la Miwa Energia che ritrova i due punti dopo un doppio ko. I cinghiali vincono, non senza soffrire, contro Bellizzi al PalaTedeschi: il finale è 82-81. La squadra di coach Parrillo riprende la marcia, salendo a quota 22 punti.

L’approccio della compagine di casa è quello giusto. La Miwa prende subito in mano le redini del match, ma Bellizzi resta a contatto grazie soprattutto alle triple di Kaufmanis. Sotto le plance difendono bene gli uomini di coach Parrillo. Il primo quarto finisce 21-14, con due liberi sbagliati da Ordine allo scadere che avrebbero potuto portare i cinghiali a più nove. Ad inizio secondo quarto Bellizzi si riavvicina con quattro punti consecutivi di Granata e una tripla di Truglio.

Papa si ingolosice da tre e risponde colpo su colpo. La Miwa allunga sul finire del secondo quarto, andando all’intervallo lungo sul più quattordici. Al ritorno in campo i cinghiali continuano a macinare punti, salendo fino al più venti con una tripla di Papa a 5′ e 43” dalla fine del terzo quarto. Bellizzi però non molla e con tre triple consecutive di Kaufmanis, Di Mauro e Truglio arriva fino al meno undici. Il buon impatto di Rusciano nel match aiuta la Miwa a mantenere i gialloblu a distanza di sicurezza. Si va all’ultimo e decisivo quarto sul 65-54. La Miwa mantene il vantaggio fino agli ultimi due minuti di partita, quando Bellizzi comincia a risalire dal meno dieci. I cinghiali smettono di segnare e allora Esposito, Kaufmanis, Di Mauro e Trapani ricuciono il gap fino al meno uno negli ultimi venti secondi di gara. Papa fa zero su due dalla lunetta, Bellizzi ha il tiro della vittoria, ma Di Mauro lo sbaglia e la panchina azzurroceleste può esplodere.

Nei padroni di casa top scorere Alunderis con 24 punti, 17 per Ordine, 13 per Rusciano; tra le fila di Bellizzi spiccano i 25 punti del lettone Kaufmanis. Domani già la ripresa degli allenamenti, mercoledi alle 20.30 impegno sul campo di Roccarainola per la 5^ giornata di ritorno.



MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO-SEMPREFARMACIA.IT BASKET BELLIZZI 82-81 (21-14, 22-15, 22-25, 17-27)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 4, Papa 10, Manisi 2, Naddeo, Smorra 12, Ordine 17, Alunderis 24, Rusciano 13, Laudando, Massaro, Damiano. Coach: Parrillo

Semprefarmacia.it Basket Bellizzi: Granata 12, Scolpini 2, Bentrad 2, Lazukic, Di Mauro 13, Kaufmanis 25, Truglio 10, Trapani 7, Esposito 10. Coach: Sanfilippo

Arbitri: Sacco/Moro