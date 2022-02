Pallamano Benevento, Rui Carvalho: "Vittoria da squadra vera" Il tecnico portoghese è soddisfatto del successo contro Palermo nonostante l'assenza di De Luca.

La vittoria contro Palermo ha scacciato i cattivi pensieri figli di due pareggi consecutivi. Gare in cui l’obiettivo era vincere e fare bottino pieno per rientrare nella corsa al secondo posto. Però così non è stato. I due segni “X” hanno cambiato il torneo della Pallamano Benevento che è stata brava a rialzarsi battendo i siciliani. Successo importante sia per il ritorno –finalmente- al Pala Ferrara, sia per averlo ottenuto senza De Luca fermato da un infortunio che ha lasciato la squadra senza una delle sue armi migliori.

"E' un risultato importante che dà continuità ai recenti risultati ottenuti - spiega coach Rui Carvalho - Abbiamo giocato con rabbia e determinazione, volevamo fare bene nel giorno del nostro ritorno al Pala Ferrara. Certo, avevamo la partita saldamente in mano e abbiamo rischiato di complicarci la vita, ma nel finale la squadra ha acquisito equilibrio e i ragazzi sono stati bravi a trovare la forza morale con un ottimo atteggiamento. Al di là di chi ha segnato o di chi ha giocato di più, questa è una vera vittoria di squadra, che appartiene a ogni singolo elemento del nostro gruppo".

“Gruppo” è la parola su cui lavora costantemente la società. In questi dieci anni ad altissimi livelli è sempre stato uno dei segreti della squadra del presidente Carlo La Peccerella. Senza De Luca sarà difficile ma può essere una spinta in più per i giovani.

"Purtroppo Antonio dovrà stare fermo per un po' di tempo e la sua assenza si farà sentire sia sul piano umano che tecnico –sottolinea il tecnico- Il suo infortunio ci addolora ma dà ai ragazzi ancora più motivazioni. Hanno giocato per lui, volevano con tutte le loro forze dedicargli la vittoria e ci sono riusciti. Ne sono orgoglioso".

Adesso però bisogna sfatare il tabù della vittoria in trasferta e dopo la settimana di sosta la ghiotta occasione è quella di andare a vincere sul campo del fanalino di coda.