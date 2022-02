Volley, B2: la Contrader Volare strappa un punto alla corazzata P2P Baronissi Impresa delle sannite di coach Nanni che hanno perso solo al quinto set contro le salernitane.

La lunga sosta ha fatto bene alla Contrader Volare Benevento che nel match più difficile ha messo in scena la migliore prestazione della stagione. La squadra di coach Nanni ha strappato un punto sul campo della dominatrice del girone “O” la Polisportiva Due Principati Baronissi. Partita che era iniziata malissimo. La capolista ha fatto il suo gioco nel primo set dominando come è abituata a fare in questa stagione. Una volta portato a casa il primo parziale per 25-15 ha allentato i ritmi di gioco e abbassato le percentuali in ricezione anche per la bravura delle sannite che hanno raccolto tanto dal servizio. Il secondo set è stato vinto da capitan Carlozzi e compagne per 25-22, mentre nel terzo la squadra di coach Castillo ha rimesso le cose in chiaro imponendosi 25-20.

Sotto di un set le sannite non hanno mollato. Hanno capito di avere ancora delle possibilità e che poteva essere la giornata giusta per strappare almeno un punto alla capolista. Impresa riuscita grazie ad un quarto set vinto 25-23 con grande merito, segnale evidente che nel corso di questa lunga pausa il lavoro di Nanni ha portato i suoi frutti. Nel tie-break poi non c’è stata storia. L’enorme sforzo, anche mentale, fatto dalle sannite è stato pagato a caro prezzo nel momento in cui c’era in palio la vittoria. La capolista ha lasciato solo le briciole chiudendo velocemente per 15-4 e salvando almeno l’imbattibilità. La Contrader Volare Benevento ha il merito di aver strappato il primo punto della stagione alla squadra destinata a vincere il torneo. Un punto di partenza importante per una seconda parte di stagione che sarà molto intensa. Sabato si torna in campo nel match casalingo contro l’APD Todo Sport, occasione ghiotta per provare ad accorciare le distanze sulle zone alte della classifica.