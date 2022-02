Virtus Academy Soel Benevento, senza Secka e Piedel arriva il primo ko del 2022 Le pesanti assenze hanno fatto la differenza, il derby campano lo ha vinto Stabia 54-42.

La cattiva sorte ha bussato ancora una volta alla porta della Virtus Academy Soel Benevento. Coach Giulio Musco, dopo il filotto di vittorie ottenuto nelle prime quattro gare dell’anno, è tornato a fare i conti con l’emergenza nel derby campano contro il Basket Stabia perso 54-42. Senza Secka, ancora ferma, e con Kinga Piedel costretta a dare forfait, le sannite non sono riuscite a dare seguito al filotto di vittorie.

La squadra di coach Martone si è imposta meritatamente limitando al massimo le qualità offensive della Soel Benevento che non è andata oltre quota 42. Troppo pesanti le assenze di due fuoriclasse della categoria come Secka e Piedel per mettere in difficoltà una squadra che ora ha agguantato le rivali a quota punti in classifica al quinto posto. Il torneo però è ancora molto lungo e la Virtus Academy Soel Benevento ha ancora diverse occasioni per fare punti. La prima già mercoledì alle 19:30 a Potenza contro una squadra da poco affrontata e battuta. Domenica nuova trasferta, quella nella vicina Ariano Irpino per sfidare la Virtus.