La Soel Benevento espugna Potenza col ritorno di una scatena Piedel La polacca fa 20 punti e trascina la squadra che nell'ultimo periodo ha annullato l'avversario.

Nel recupero dell’ottava giornata la Virtus Academy Soel Benevento è tornata al successo. La squadra guidata da coach Giulio Musco si è imposta sul campo del Basilia Basket Potenza per 60-49 voltando velocemente pagina dopo la sconfitta di Castellammare di Stabia.

E’ stato un match equilibrato e con dinamiche diverse da quello andato in scena al Pala Parente due settimane fa quando le sannite si erano imposte nettamente. Potenza avanti alla fine del primo quarto 13-11, punteggio invece in parità all’intervallo lungo. Nel terzo quarto la squadra di casa è riuscita a tenere ancora alti i ritmi e a giocare alla pari con la compagine ospite chiudendo il periodo sul 41-40.

La svolta è arrivata nell’ultima parte di gara quando Piedel e compagne hanno trovato con continuità il canestro e soprattutto hanno concesso pochissimo alla squadra di casa che ha realizzato solo otto punti. Il 60-49 finale regala alle sannite due punti importanti e tante risposte incoraggiati in vista dei prossimi impegni. La Piedel, assente a Castellammare, ha chiuso a quota 20, mentre Secka ha messo a referto 13 punti come la Dobriga. Già da oggi la squadra tornerà ad allenarsi per preparare la sfida di domenica, quando alle 18:00, andrà in scena il derby campano nella vicina Ariano Irpino.

Il tour de force poi proseguirà con altri due match in pochi giorni. Mercoledì 23 e domenica 27 febbraio appuntamenti casalinghi al Pala Parente per affrontare Battipaglia e Catanzaro.



Basilia Basket Potenza - Soel Benevento 49-60

(13-11 / 26-26 / 41-40)



Soel Benevento: Piedel 20, Iarrusso, Gatti, Secka 13, Ucci 2, Zambottoli, Armenti 4, D'Avanzo 8, Dobrigna 13. Coach: Giulio Musco.