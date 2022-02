Benevento 5, al Palatedeschi arriva il Nordovest Fischio d'inizio questa sera alle 20:30, la squadra sannita difende il secondo posto in classifica.

La strada che porta alla qualificazione ai play off è in discesa ma resta comunque lunga. Il pareggio al Pala Olgiata di Roma contro l’Italpol ha rafforzato la convinzione della squadra. E’ stato un match che si poteva tranquillamente perdere per l’andamento di grande equilibrio che c’è stato fino alla fine. Forse un paio di mesi fa è proprio quello che sarebbe successo, ma il Benevento 5 di oggi è una squadra matura che sa gestire tutti i tipi di difficoltà. E’ arrivato un pareggio prezioso che questa sera va affiancato da una vittoria.

Al Palatedeschi arriva la compagine del Nordovest, squadra che attualmente occupa il penultimo posto in classifica, proprio per questo non deve essere sottovalutata. Sulla carta sembra la classica partita dove gli ospiti recitano il ruolo di vittima designata già alla vigilia, ma in un campionato come questo non bisogna mai abbassare la guardia. Botta e compagni lo sanno bene. Lo hanno imparato nel girone d’andata quando partite che dovevano essere semplici alla fine sono diventate più complicate del previsto. Dando uno sguardo alla classifica la squadra giallorossa è attualmente la secondo posto.

La regolarità sta pagando anche se il segno “x” dell’ultima partita ha permesso alla capolista Active Network di tornare a più sei e continuare a fare corsa solitaria. Gli uomini del presidente Pellegrino Di Fede e del direttore generale Antonio Collarile hanno ben chiaro nella testa che l’obiettivo è quello di conservare un posto nei play off.

La situazione è estremamente vantaggiosa. Intanto oggi per tutta la giornata sarà possibile acquistare i tagliandi per il match delle 20:30. La società ha più volte fatto appello al pubblico sannita di seguire una squadra che sta facendo qualcosa di incredibile come lottare per i play off promozione nella massima serie.