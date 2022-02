Il Benevento 5 batte anche il Nordovest e continua a sognare in grande Volonnino, Stigliano e Mejuto firmano il successo, stregoni secondi in classifica.

Il Benevento 5 non ha fallito l’appuntamento con la vittoria casalinga contro il Nordovest. Tre punti arrivati non senza soffrire in un match complicato fin dalle prime battute. L’assenza dello squalificato Galletto si è sentita. Cundari ha avuto l’occasione di lanciare nella mischia il neo arrivato Bobadilla, all’esordio dopo l’infortunio che lo aveva fermato appena sbarcato in Italia.

Sul parquet del Palatedeschi il Nordovest ha dimostrato di meritare qualcosa in più della classifica che ha. La squadra di Vettori ha lottato mettendo in difficoltà gli stregoni soprattutto nel primo tempo. Ospiti in vantaggio dopo sette minuti con un colpo di tacco di Kamel che ha battuto Matheus. Botta e compagni hanno fatto un po’ di fatica a trovare il pareggio che è arrivato, meritatamente, al 15’ con Volonnino bravo a mettere la sfera in fondo al sacco con un taglio sul secondo palo.

Nella ripresa la sfida si è innervosita. Cundari ha chiesto ai suoi di avere pazienza e alla fine è stato Stigliano a trovare il varco giusto per il vantaggio su sponda di Bobadilla. Il paraguaiano ha fatto una giocata da vero pivot tenendo l’avversario alle spalle e con la suola ha offerto la possibilità di far male alla squadra ospite al compagno con la maglia numero 11.

L’ingenua espulsione per doppio giallo di Di Luccio ha costretto i giallorossi a difendere con l’uomo in meno. Esercizio riuscito bene, perché quando c’è da soffrire la squadra di Cundari alza sempre l’asticella dell’efficacia. Nel finale il Nordovest si è affidato al portiere di movimento per trovare il pareggio ma Mejuto ha fissato il risultato sul 3-1 chiudendo definitivamente la contesa. Tre punti importanti per il Benevento 5 che sale a quota 37 e continua ad occupare meritatamente la seconda posizione in classifica.