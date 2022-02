Soel Benevento, il calendario offre il derby campano contro l'Ariano Irpino Piedel e compagne saranno impegnate in trasferta per ritrovare continuità.

Ancora una trasferta per la Soel Benevento, che domenica alle ore 18 sarà di scena al Pala Cardito di Ariano Irpino per la sfida contro il Basket Ariano. Dopo la vittoria ottenuta mercoledì nel recupero infrasettimanale a Potenza, le beneventane hanno l'obiettivo di ritrovare le giusta continuità dopo l'ottimo inizio di 2022. Le difficoltà non mancheranno, non soltanto per il valore dell'avversario ma anche perché bisognerà fronteggiare l'inevitabile dispendio energetico legato a un periodo ricco di partite e di insidie.

Fino a questo momento il nuovo anno solare ha sorriso quasi per intero alle beneventane, che dal 25 gennaio in avanti hanno sconfitto al Pala Parente la Pallacanestro Partenope, il Basket Stabia e il Basilia Basket Potenza ottenendo anche due preziose vittorie in trasferta contro Catanzaro e la stessa Potenza. Il ko rimediato a Castellammare domenica 13 febbraio resta l'unica nota stonata di un periodo positivo in cui le beneventane hanno accolto le nuove arrivate Secka e Dobrigna, ritrovando al tempo stesso l'apporto di Ucci.

Nella sfida di andata fu Ariano Irpino a imporsi al Pala Parente 55-69 ma i numeri di questa stagione resa anomala dal Covid sembrano lasciar presagire una sfida equilibrata. Le irpine - anch'esse reduci da una vittoria contro il Basilia Basket Potenza - hanno collezionato 8 vittorie in 13 partite giocate e vantano uno score simile a quello delle sannite (7 vittorie in 12 gare per la Soel). Successivamente le ragazze di coach Giulio Musco ospiteranno Battipaglia e Catanzaro, giocando due sfide in rapida successione al Pala Parente. La prima è in calendario mercoledì 23 febbraio, la seconda domenica 27.